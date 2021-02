Nathalie Delon, une grand-mère attentionnée : un mois après sa mort, nouvel hommage d'Anthony

Voilà déjà un mois que Nathalie Delon est décédée. Un triste anniversaire que son fils Anthony n'a pas manqué de souligner sur son compte Instagram, lui qui depuis sa disparition lui a rendu hommage à de multiples reprises sur le réseau social. Le 18 février 2021, Anthony a salué la mémoire de sa mère en partageant une photo souvenir.

Casquette vissée sur la queue de cheval, le regard dissimulé derrière une paire de solaires miroir reflétant le visage d'un jeune Anthony Delon... Ce cliché en noir et blanc de Nathalie Delon est complété d'une seconde photo montrant un lion grimpant sur un tronc d'arbre. "C'était une lionne dans un corps de moineau. Petite, fine, dotée d'une grande culture, d'une intelligence subtile et aussi d'une énergie vitale, d'une force physique et mentale hors du commun, avait confié son fils à Paris Match quelques jours après son décès, survenu le 21 janvier, des suites d'un cancer. Personne n'a jamais pu se mettre en travers de sa route, ni décider à sa place. C'était quelqu'un de solaire."

En légende de sa publication Instagram, le comédien franco-américain de 56 ans a ajouté : "Ça fait 4 semaines ce matin. Comme tu disais : 'La vie continue' Oui ! Tu craignais de laisser les petites dans ce monde... Elles sont courageuses, et surtout ne te fais pas de soucis, je m'en occupe", Anthony Delon a-t-il écrit, faisant ainsi référence à ses deux filles, Loup et Liv (24 et 19 ans), nées de son mariage passé avec Sophie Clerico. Deux petites-filles dont Nathalie Delon était proche.