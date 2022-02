Alain Delon "angoissé" à l'idée de tourner son tout dernier film ? Patrice Leconte explique...

Reverrons-nous Alain Delon une ultime fois au cinéma ? Rien n'est moins sûr, maintenant que son projet de film avec Patrice Leconte est tombé à l'eau... En pleine tournée de promotion pour son nouveau long-métrage, Maigret (au cinéma le 23 février 2022), le réalisateur a confirmé qu'Alain Delon (86 ans) s'était finalement retiré du projet de film qu'ils préparaient ensemble.

Lors d'un passage sur le 20h30 le dimanche de France 2 en 2016, Alain Delon avait évoqué son désir de tourner une dernière fois avec Patrice Leconte. Les deux hommes ont notamment collaboré en 1998 sur le film Une chance sur deux (voir diaporama). Avec le scénariste Jérôme Tonnerre, le cinéaste s'est donc attelé à l'écriture d'un nouveau long-métrage intitulé La Maison Vide, dans lequel Alain Delon devait donner la réplique à une célèbre comédienne...

"Nous lui avons écrit un scénario sur mesure, avec une histoire à la fois crépusculaire et lumineuse, a expliqué Patrice Leconte à Ecran Total. Il y aurait interprété un homme qui fait la rencontre d'une jeune femme dont j'avais confié le rôle à Juliette Binoche. Le film était centré sur les échanges entre ces deux personnages qui allaient se sauver mutuellement alors qu'ils étaient tous deux perdus dans leur vie respective." Sauf que si ce projet finit par se faire, ce sera sans le Samouraï : "Alain Delon a eu des ennuis de santé qui ont décalé le tournage [un AVC survenu au printemps 2019, NDLR]. Et quand il était à nouveau disponible, Juliette Binoche ne l'était plus. À la vérité, je pense qu'Alain Delon était peut-être angoissé à l'idée de faire son dernier film."

Au micro de RFM le 20 février, Patrice Leconte a réaffirmé cette hypothèse : "Je pense que Delon, avec toute l'amitié et l'admiration que j'ai pour lui, le fait d'annoncer son dernier film, c'est un peu comme s'il allait le tourner et mourir après." Depuis son AVC, Alain Delon a limité ses apparitions publiques. Au printemps 2021, il avait donné de ses nouvelles le temps d'un long entretien accordé à TV5 Monde, depuis son refuge de Douchy. En septembre dernier, il était sorti de sa réserve pour assister aux obsèques de son ami Jean-Paul Belmondo, soutenu par son fils Anthony. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2019, dans le film Toute ressemblance...