Alain Delon éloigné de ses enfants : "Je les vois peu..."

Alain Delon va bien et donne des nouvelles rassurantes de sa santé dans Paris Match. Le mythique acteur a reçu le magazine à sa propriété de Douchy et a discuté de tous les sujets : son AVC, les femmes de sa vie, sa compagne actuelle... Il a aussi glissé quelques mots sur ses enfants.

Quand il n'est pas à Douchy, dans le Loiret, Alain Delon passe le plus grand de son temps en Suisse. Et, s'il dit avoir la compagnie d'une nouvelle femme à ses côtés, cela ne l'empêche pas de ressentir de la solitude. "Je suis seul. Mais ce n'est pas important : ce qui est important, c'est que, complètement entouré du monde, j'ai été seul toute ma vie. Ça, je pense que c'est une question d'enfance, d'éducation, de comportement et puis c'est une forme d'amour de la solitude, que j'ai connue toute ma vie", confie l'acteur de La Piscine. Mais arrive-t-il à se "supporter" dans cette solitude ? Ce n'est pas une mince affaire... "C'est très dur, mais, par moments, c'est appréciable aussi", jure-t-il, tenant toutefois grâce à la compagnie constante de son chien adoré. D'ailleurs, c'est au milieu de ses animaux enterrés à Douchy que l'acteur veut reposer pour l'éternité.

Alain Delon, qui reconnait ne pas beaucoup recevoir et ne pas être très invité non plus, ajoute : "La seule chose qui n'est pas ma solitude, ce sont mes enfants. Mais je les vois peu, parce qu'ils ont la vie qu'ils ont. Chacun est occupé, certains ont des enfants..." L'acteur est le papa d'Anthony (né de son mariage avec la défunte Nathalie) ainsi que Alain-Fabien et sa fille adorée - qui vit elle aussi en Suisse - Anouchka (nés de son histoire avec Rosalie van Breemen). L'aîné de la fratrie a effectivement eu trois enfants : Lou, Liv et Alyson. Quand à Anouchka, elle est récemment devenue maman d'un petit Lino.

Alain Delon, qui a annoncé vouloir tourner un ultime film avant sa mort, a pour l'heure l'esprit assez occupé par ses souvenirs. Il ajoute : "Voir s'amorcer la fin de vie n'est pas simple. Il y a des enfants, les héritages... C'est très compliqué de penser tout le temps à ce que l'on va pouvoir laisser aux gosses." Espérons que son clan ne se déchire pas le jour venu...

