Anouchka Delon maman : le prénom de son fils enfin révélé, rupture avec la tradition familiale

Amoureux depuis plus de onze ans, après leur rencontre sur les bancs du cours Simon, Anouchka Delon et Julien Dereims ont fondé une famille l'an dernier. Un petit garçon les a rejoints en février 2020, sa naissance est également survenue en Suisse. Jamais les heureux parents n'ont dévoilé son prénom, ni son visage. Lorsqu'Anouchka Delon avait fêté ses 30 ans en novembre dernier, la comédienne avait pris soin de placer des émojis sur le visage de son garçon. "'My boy you are my life, my pride, my joy'. Malgré tout, 2020 restera à jamais l'année où je suis devenue maman. Le plus beau cadeau", avait-elle écrit en légende, comblée.