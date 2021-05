Anouchka Delon et Julien Dereims : Mariage surprise en Suisse, leur petit garçon de la partie

A 30 ans, Anouchka Delon semble plus épanouie que jamais, aussi bien personnellement que professionnellement, puisqu'elle enchaîne les tournages. Avant d'en arriver là, la soeur d'Anthony et Alain-Fabien Delon a tout de même dû faire face à une douloureuse épreuve, comme elle l'avait confié au magazine Paris Match en janvier 2019 : "Avant l'été, je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j'ai perdu le bébé en août, à trois mois. La vie en a décidé ainsi, mais c'est injuste. (...) Même si j'aime penser que, désormais, nous avons un ange-gardien... L'année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie." Finalement, la jolie brune avait fièrement annoncé sa nouvelle grossesse quelques mois plus tard à l'occasion de la Fashion Week de Paris.