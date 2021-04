Anouchka Delon maman : nouvelle photo de son fils, adorable fashionista

Comment ne pas résister ? Un balcon, un rayon de soleil et un adorable bambin : voilà comment on pourrait décrire la nouvelle photo publiée par Anouchka Delon sur son compte Instagram. On y voit son fils âgé d'un an et quelques mois, paisiblement assis au soleil, habillé d'un élégant pantalon à rayures et d'un petit pull kaki. Ses cheveux châtains aux jolis reflets dorés sont coiffés d'une grande mèche. Un look déjà impeccable.

"Petit homme de ma vie", légende tendrement Anouchka Delon, sur cette photo publiée le vendredi 16 avril 2021. Fan absolue de son garçonnet, elle n'hésite pas à mentionner la marque des vêtements du petit, de fabrication française, à savoir Bon Point. Une marque de prêt à porter pour bébés plébiscitée par de nombreuses jeunes mamans comme Nolwenn Leroy, Alizée ou encore Lorie Pester.