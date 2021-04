Anouchka Delon maman : adorable première pour son fils d'un an, avec papa

Que la vie est douce pour Anouchka Delon ! La fille du célèbre acteur français Alain Delon et de l'ancien mannequin néerlandais Rosalie van Breemen profite pleinement de sa vie de maman. En couple depuis plus de dix ans avec l'acteur Julien Dereims, la jeune femme de 30 ans a eu la joie de donner naissance à un garçon en février 2020.

Depuis, son fils a bien grandi. Âgé de plus d'un an donc, il est désormais temps pour lui de découvrir le monde ! Et l'une des premières étapes symboliques a été franchie ce jeudi 15 avril, comme l'indique Julien Dereims sur son compte Instagram.

L'acteur, que l'on a pu admirer dans la série Versailles a posté une photo de lui et son fils, visage caché, en train de faire ses premiers tours de manège. Une scène adorable et on l'imagine remplie d'émotions pour le couple qui expérimente les joies de la parentalité pour la première fois.

Non sans un brin d'humour, le jeune père a commenté sa publication avec une référence bien connue des tout petits : "En avant oui-oui c'est toi qui conduit...". Sur la photo, on peut voir son fils au volant d'une petite voiture similaire à celle du héros de dessin animé. Julien Dereims est lui agenouillé aux côtés de son fils et on sent tout l'amour qu'il a pour son petit bonhomme.

L'acteur a ajouté quelques hashtags qui font comprendre que ce moment privilégié en famille compte beaucoup pour lui : "#essentiel, #fatherandson, #love, #familytime" et pour finir un hashtag indiquant "première fois" pour rappeler la belle découverte qu'est en train de vivre son fils.