Anouchka Delon : Photos de famille et message d'amour pour l'anniversaire d'Alain-Fabien

Jeudi était un jour de fête pour le clan Delon ! Le 18 mars 2021, Alain-Fabien Delon a en effet célébré ses 27 ans. Un anniversaire que ses proches n'ont pas manqué de lui souhaiter sur les réseaux sociaux, photos souvenirs à l'appui. Des démonstrations d'affection qui montrent à quel point la famille s'est ressoudée, notamment suite à l'AVC dont le patriarche, Alain Delon, a été victime en 2019.

"Joyeux anniversaire petit frère", Anouchka Delon a-t-elle écrit en anglais sur Instagram, en légende d'une jolie photo d'enfance sur laquelle elle apparaît avec son frère Alain-Fabien, leur célèbre papa et leur mère Rosalie van Breemen. Cette dernière a elle aussi fêté l'anniversaire de son fils sur ce même réseau social : "Comment est-ce possible, que de tous les petits garçons au monde j'ai reçu le plus beau, aimant, intelligent, drôle, énergique, emphatique, futé, talentueux, inventif, merveilleux, doux, attentionné ?!... Je t'aime à l'infini et au-delà, pour toujours... Joyeux anniversaire Alain-Fabien ! Si chanceuse d'être ta maman", l'ancien mannequin néerlandais a-t-il écrit, en légende d'une adorable photo de son fils tout petit.

Alain-Fabien Delon a également ouvert l'album de famille à l'occasion de ses 27 ans, puisqu'il a partagé quelques photos de lui bébé sur Instagram. Manquait plus qu'Anthony Delon, qui a probablement souhaité un joyeux anniversaire à son demi-frère en privé.