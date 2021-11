Alain Delon célèbre ses 86 ans entouré de ses fils Anthony et Alain-Fabien, la famille en fête !

Alain Delon, l'un des plus grands acteurs français a fêté ses 86 ans, lundi 8 novembre. Pour célébrer ce jour joyeux, le comédien a passé la journée en famille, certainement dans son domaine de la Brûlerie, à Douchy dans le Loiret. Son jeune fils, Alain-Fabien Delon, mannequin et également acteur comme son père, a partagé un cliché de ce précieux moment sur Instagram, sur lequel Alain Delon semble être le plus heureux des hommes.

Entouré de ses fils Anthony (qu'il a eu avec son ex-épouse, Nathalie Delon, décédée en janvier dernier) et Alain-Fabien (fruit de son union avec Rosalie Van Breemen, également mère de sa fille Anouchka) Alain Delon, qui s'est remis d'un AVC survenu en juin 2019 et de la disparition de son grand ami Jean-Paul Belmondo, apparaît tout sourire. Dans la cuisine, les trois hommes tiennent une flûte de champagne à la main et ont certainement bu à la santé du Guépard. "86 today ! Happy Birthday Pa (86 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Pa)", a noté en légende l'ancien compagnon de Capucine Anav.

Si la seule fille du clan, Anouchka Delon, n'est pas sur la photo, elle a tout de même eu une pensée pour son papa. Dans sa story, elle a partagé un post du coiffeur Fabien Provost, qui souhaite un bon anniversaire à son père en photo.