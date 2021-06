Anouchka Delon taquinée par son mari Julien Dereims, torse nu et musclé

A la fin du mois de main, Anouchka Delon apparaissait radieuse sur Instagram, posant dans un ensemble noir composé d'un blazer aux boutons dorés. L'actrice de 30 ans affichait un franc sourire sous un magnifique ciel bleu et l'on devinait qu'elle était topless sous sa veste. "Good morning world, it's a brand new day !", avait-elle écrit en légende, un extrait de la chanson Good morning freedom de Blue Mink. "Merveilleuse", s'était réjouie Rosalie Van Breemen, la maman d'Anouchka.

Jeudi 17 juin 2021, la fille adorée d'Alain Delon a publié une autre photo prise dans le même cadre, sauf que, cette fois-ci, Anouchka Delon porte son blazer bien plus ouvert, et de face. Cette fois, aucun doute possible, elle ne porte rien sous sa veste. Une photo prise par son mari Julien Dereims qui réchauffe encore un peu plus l'atmosphère.