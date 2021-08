Anouchka Delon, maman comblée : rare photo de son petit Lino, dans les bras de papa

Petit Lino a bien grandi ! Le 25 août 2021, Anouchka Delon s'est saisie de son compte Instagram pour partager une rare photo de son fils, aujourd'hui âgé de 18 mois. Un cliché sur lequel le garçonnet apparaît dans les bras de son père Julien Dereims, visiblement fasciné par le célèbre jet d'eau de Genève. C'est en Suisse, où ses parents vivent depuis plusieurs années, que Lino est né le 15 février 2021.

Reprenant en légende de sa publication les paroles de la chanson My Love, My Life, issue de la comédie musicale Mamma Mia 2, Anouchka Delon laisse voir un extrait de sa vie de famille épanouie avec son mari et son fils. Ce post Instagram permet de revoir la tendre complicité qui lie Lino et son papa, comme les internautes avaient déjà pu le constater grâce à une précédente photo dévoilée en juin dernier, à l'occasion de la fête des Pères. Il a beau être le petit-fils d'Alain Delon, Lino grandit relativement préservé de l'attention médiatique.

Cela fait plus de onze ans qu'Anouchka Delon et Julien Dereims sont ensemble, suite à leur rencontre sur les bancs du Cours Simon à Paris. La comédienne de 30 ans avait surpris son monde au mois de mai dernier en annonçant son mariage avec son compagnon. Sur Instagram toujours, elle avait dévoilé une sobre photo de leurs deux mains avec leurs alliances. Des noces civiles célébrées en petit comité en Suisse, entre deux témoins. Le petit Lino était bien sûr de la partie.