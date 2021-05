Anouchka Delon mariée : son époux Julien pose avec son alliance, nouveau projet...

Très vite, les internautes n'ont pas tardé à commenter cette publication dont la fille d'Alain Delon qui a posté un coeur rouge, symbole de son amour. La belle-mère de Julien, Rosalie van Breemen, a également soutenu son gendre et salué son élégance en écrivant : "Very very nice photo". Il faut dire que Julien est validé depuis longtemps par tout le clan Delon. En 2019, la soeur d'Anthony et Alain-Fabien avait d'ailleurs révélé au magazine Paris Match à quel point son père appréciait son petit-ami. "Papa est pudique, mais il m'a toujours dit : 'Julien est un mec exceptionnel et je croise les doigts pour que ça dure'. Ils partagent beaucoup de valeurs" avait-elle confié.

Pour rappel, Anouchka et Julien se sont rencontrés en 2010 alors qu'ils étaient tous les deux élèves au Cours Simon. En 2015, ils imaginent leur première pièce ensemble baptisée Libres sont les papillons. Cinq ans plus tard, les amoureux deviennent parents d'un petit garçon dont le prénom est resté secret. Désormais unis pour la vie, Anouchka et Julien ont annoncé s'être mariés le 12 mai 2021 en postant une photo de leurs alliances sur Instagram.