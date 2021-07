Alain Delon face à la mort de son ex-femme Nathalie Delon : "Je l'ai regardée. Je l'ai vue mourir"

"Elle était la seule femme qui pouvait s'appeler Delon. La seule femme que j'ai épousée. Pour moi, il n'y avait et n'y a pas de seconde. Juste elle seule." Voilà comment Alain Delon évoque son ex-femme,Nathalie Delon, de qui il est toujours resté proche malgré leur séparation en 1969. Dans les colonnes de la publication allemande Bunte, l'acteur octogénaire revient sur les derniers instants de vie de son ancienne épouse. L'actrice est décédée le 21 janvier dernier, à Paris, des suites d'un cancer du pancréas "violent". Elle était alors âgée de 79 ans.

"J'étais au courant. Je savais qu'elle allait partir, je savais qu'elle l'avait décidé. Elle pensait que ça ne sert à rien d'être ici quand on ne peut plus rien faire. Et je lui disais qu'elle avait raison. Et que je serais malheureux après quand elle serait partie", confie Alain Delon à nos confrères, faisant ainsi écho à ce qu'il avait déjà confié à ce sujet lors de son interview filmée dans sa demeure de Douchy (Loiret) et diffusée sur TV5 Monde le 1er juillet dernier.

Insistant pour rester à son chevet, l'acteur a assisté aux derniers mots et gestes de Nathalie Delon, la mère de son fils Anthony. "Nous n'avons pas prononcé un seul mot. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Je l'ai regardée. Je l'ai vue mourir", raconte-t-il. En tout, Alain et Nathalie Delon sont restés ensemble pendant près de cinq ans. Assez d'années et de souvenirs pour marquer toute une vie.