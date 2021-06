Alain-Fabien Delon et Maëlle (The Voice) : Sortie mode à Paris, pour la Fashion Week

La Fashion Week a repris ses droits à Paris. Jusqu'au 27 juin, les podiums de la capitale accueillent les dernières tendances hommes, et cela grâce à un adoucissement des mesures de restriction sanitaire.

Jeudi 24 juin, c'est la marque JOEONE portée par le designer français Louis Gabriel Nouchi, qui a pris d'assaut le Palais de Tokyo. Dans les tribunes, on a pu retrouver quelques visages familiers comme Alain-Fabien Delon, acteur, mannequin et auteur du livre De la race des seigneurs (Editions Stock) mais aussi Maëlle, grande gagnante du télé-crochet The Voice en 2018.

Les deux célébrités ont assisté au défilé présentant les créations de la saison printemps/été 2022. Sur Instagram, ils ont tous les deux partagé quelques vidéos de l'événement. Le fils cadet d'Alain Delon était vêtu d'une chemise bleu marine et d'un perfecto en cuir noir. Celui qui sera à l'affiche de Jours Sauvages de David Lanzmann, et avec Rédouane Harjane, portait aussi un pantalon à pinces gris clair et une paire de baskets de ville blanches.

Maëlle, quant à elle, portait une veste de kimono XXL de couleur noire avec des imprimés blancs, un pantalon évasé beige et des baskets blanches. Les cheveux lâchés, l'interprète de Sur un coup de tête, qui a été nommée aux Victoires de la musique 2020 dans la catégorie Album révélation, portait sous un petit sac croco noir et aux oreilles, de discrètes boucles d'oreilles dorées. Joli look pour un défilé !