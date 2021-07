Alain Delon en couple avec Hiromi : il se montre pour la 1ère fois avec sa compagne

Alain Delon a connu moult femmes dans sa vie. Rosalie van Breemen, mère de ses enfants Anouchka (30 ans) et Alain-Fabien (27 ans), Dalida, Romy Schneider, la chanteuse Nico, mère de son fils Christian Aaron Boulogne (58 ans) ou encore Francine Canovas, mère de son autre fils, Anthony (56 ans). On souhaite à Hiromi le plus grand des bonheurs avec Alain Delon.