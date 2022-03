"On a déposé les armes" : Anthony Delon évoque sa relation avec ses parents, Nathalie et Alain Delon

Anthony Delon n'a pas que le cinéma et la télévision dans sa vie, il écrit aussi. Ce jeudi 10 mars, l'acteur de 57 ans a dévoilé les pensées les plus intimes de sa vie dans Entre chien et loup, récit autobiographique publié aux éditions du Cherche Midi. Dans ces pages, le compagnon de Sveva Alviti revient sur les liens chaotiques mais si passionnels qui le lient à ses parents, Nathalie et Alain Delon. Un travail débuté il y a plusieurs années : "Trois mois après l'AVC de mon père, on a décelé un cancer fatal chez ma mère, le cancer du pancréas, et j'ai senti dans les mois qui ont suivi un vide à l'intérieur, une angoisse, une peur. J'ai senti la mort rôder. J'ai ressenti le besoin d'inscrire cette vie, ces souvenirs, ces images dans le marbre, a-t-il confié à RTL ce lundi 14 mars. Face au départ d'un être aimé, on a des choses à dire. C'est important de mettre les choses à plat, de dire je t'aime, je ne t'en veux plus ou de dire pardon. Ce sont des choses importantes."

Longtemps les relations entre Anthony, Alain et Nathalie Delon ont été explosives. Anthony Delon en a souffert et ne l'a jamais caché. Mais papa de deux filles désormais, il voit les choses autrement et sait que la vie est trop courte pour vivre dans la rancoeur. S'il évoque sans tabou les querelles familiales et les conséquences qu'elles ont eues sur lui, c'est dans le seul but de repartir à zéro : "Ce livre n'est pas un règlement de comptes. Il n'y a pas de haine ou d'amertume mais de l'amour, même si je n'occulte rien des souffrances et des injustices que mon père a pu me faire endurer, pas plus que je n'épargne ma mère, ajoute-t-il dans une interview pour Télé 7 Jours. Aujourd'hui, lui et moi avons pris du recul. On a déposé les armes."

Père et fils semblent enfin être sur la même longueur d'onde. Un apaisement à l'issue duquel Anthony et Alain Delon ont même scellé un pacte : "Dans un élan de tendresse, il m'a demandé que je m'occupe de ses derniers instants, comme j'ai pu le faire pour ma mère" poursuit-il. Quand Nathalie Delon a su qu'elle était condamnée par son cancer, l'actrice mettait un point d'honneur à ne pas endurer des semaines de souffrance. Son fils Anthony était donc prêt à aller jusqu'au bout pour l'accompagner : "Elle a décidé de mourir comme elle avait vécu, c'est-à-dire quand elle le déciderait. Elle avait choisi l'euthanasie. Heureusement, on n'a pas eu recours à ce procédé, je dis heureusement parce que tout était prêt, on avait la personne, tout était prêt. [...] Mais c'est vrai qu'il aurait été difficile pour nous de lui tenir la main et de voir la vie la quitter comme ça". Espérons qu'il n'ait pas ce douloureux choix à faire pour son papa.