Anthony Delon : Photos de famille, mort de sa maman en 37 jours... l'acteur plongé dans la nostalgie

Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion de faire le bilan. Pour Anthony Delon, les derniers mois n'ont hélas pas été évidents. C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, il a été pris d'un élan de nostalgie. Et pour cause. Il y a douze mois, tout pile, il apprenait l'horreur : il s'apprêtait à subir l'épreuve la plus rude de son existence, la disparition de sa maman, Nathalie, qui a fini par perdre sa bataille contre la maladie.

37 jours plus tard, c'en était fini...

Sur son compte Instagram, Anthony Delon a donc partagé deux images. Sur la première, une photographie vintage en noir et blanc, on le voit, petit garçon, dans les bras de sa mère. "Il y'a un an jour pour jour, le 15 décembre 2020, nous étions tous les deux assis face à un médecin qui lui prédisait une mort certaine dans les 4 à 6 semaines, rappelle-t-il. 37 jours plus tard, c'en était fini, Il ne s'était pas gouré. Elle me confia quelques jours avant la fin que la première chose qui lui vint à l'esprit à cet instant, fût : 'Merde, et mon fils qui entend ça...'"