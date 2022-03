Laetitia Casta : Confidences sur ses "premières expériences sexuelles"... avec une femme !

Son parcours a été jonché d'amour et de romances. Le coeur de Laetitia Casta a souvent battu la chamade... et il le fait, actuellement, pour son époux Louis Garrel. Maman de quatre enfants, la comédienne a souvent cru qu'elle était tombée sur l'homme de sa vie. Elle explique pourtant qu'elle n'est pas simplement attirée par la gent masculine dans les colonnes du magazine Vogue. "Disons que chez tout être, homme, femme, c'est sa fragilité qui va me saisir, précise-t-elle. Je ne suis jamais tombée amoureuse d'une femme, mais mes premières expériences de la découverte sexuelle, c'était avec une fille."

Je suis émue par un être humain avant de considérer son genre

Laetitia Casta est à la tête d'une jolie tribu de quatre à laquelle elle inculque l'ouverture d'esprit. Sa fille Sahteene est née en 2001 de sa relation avec Stéphane Sednaoui. Elle a ensuite eu Orlando et Athéna, 15 et 12 ans, avec Stefano Accorsi. Et elle a accueilli plus récemment Azel, le 17 mars 2021, fruit de ses amours avec son époux actuel Louis Garrel. "La vie a fait que c'est comme ça, mais ça aurait pu être autrement, poursuit-elle. Je suis émue par un être humain avant de considérer son genre. Chez un homme par exemple, je suis davantage touchée par son féminin que par son masculin. Je n'ai aucun besoin de la représentation masculine dans toute sa force, de cette image que la société rattache à ce que devrait être un homme."

C'est donc la "part de féminité" de Louis Garrel qui l'a séduite. Laetitia Casta est en couple avec le réalisateur et comédien depuis 2015. Les tourtereaux se sont mariés à Lumio en Corse le 10 juin 2017 et forme un duo extraordinaire à la vie comme à l'écran. L'actrice a effectivement tourné, à deux reprises, pour son chéri, après y avoir mûrement réfléchi. Elle était à l'affiche de L'homme fidèle en 2018 et dernièrement dans le cast de La Croisade, en 2021. Un véritable conte de fées...

