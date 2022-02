Gad Elmaleh sur l'éducation de ses fils : "J'ai été un papa différent avec les deux enfants"

L'humoriste et comédienGad Elmaleh était invité dans l'émission de Manu Katché, La face Katché. Le canado-marocain de 50 ans en a profité pour se livrer sur sa carrière professionnelle ainsi que sur sa vie de papa, lui qui a deux fils, de deux femmes différentes, Anne Brochet et Charlotte Casiraghi.

Au sortir d'une période compliquée sur le plan professionnel, quil'a vu notamment être accusé de plagiat, l'intéressé s'était confié sur RTL sur les conséquences de cette affaire, et les amis qu'il a perdu : "Tout ce que je pensais être des clichés sur le métier genre 'fais attention, les gens te tournent le dos', 'fais attention il y a des gens qui sont là quand ça va, mais pas quand ça ne va pas'... C'est des vrais trucs, que j'ai expérimentés avec des humoristes, des animateurs télé, des producteurs de cinéma."

Une première fois père en 2000 avec la naissance de Noé qu'il a eu avec la comédienne Anne Brochet, puis une seconde fois en 2013 et Raphaël avec Charlotte Casiraghi, Gad Elmaleh s'est exprimé sur cette double paternité, dans un certain sens atypique. "J'ai été un papa différent avec les deux enfants. C'est con à dire. Mais Je suis sûr que si mes deux garçons parlent de leur papa, sur le fond ils seront, je l'espère, totalement d'accord, mais sur l'organisation et la forme, ils n'ont pas eu exactement le même" avait-il confié sur France Inter.

Face à Manu Katché, l'humoriste n'a pas caché le manque de repère dont il dispose dans cette configuration, lui qui ne s'est jamais mis avec une femme aux mêmes origines que lui : "Ça ne peut pas être la même manière que mes parents parce que tout bêtement ma mère et mon père étaient issus de la même culture. Moi j'ai eu deux enfants et les deux mamans de mes enfants n'étaient pas juives, n'étaient pas Marocaines". L'interprète de Coco a reconnu qu'il préférait inculquer des "valeurs universelles" à ses fils plutôt que des "dogmes et des cultes."