"C'était un enfer" : Stromae raconte le tournage cauchemardesque du clip de Tous les mêmes

Alors qu'il défend la sortie de son nouvel album Multitude, le premier depuis le succès Racine carré paru en 2013, le chanteur Stromae était interviewé par Konbini à qui il a livré un secret de tournage particulièrement savoureux sur un clip mythique...

Stromae est aujourd'hui, un artiste et un homme accompli. En effet, désormais père de famille, il peut savourer ce retour sur le devant de la scène, 8 ans après une tournée triomphale et une razzia aux Victoires de la musique. Le chanteur belge s'est souvenu de cette période pour nos confrères de Konbini, et en a profité pour revenir sur la réalisation du clip du titre culte Tous les mêmes qui avait viré au cauchemar. "C'était un enfer ce tournage parce qu'il faisait hyper froid, comme il n'y avait pas énormément de budget pour ce qu'on voulait faire, on était dans une espèce de hangar avec un courant d'air de ouf (...) on se les gelait c'était insupportable" s'est remémoré l'interprète de Papaoutai. "On a fait vingt prises avec le coussin qui ne voulait pas tenir. Le réal à un moment a engueulé le mec de la déco, il lui a dit : 'tu accroches ce p***** de coussin parce que j'en peux plus"' a raconté le musicien avec le sourire. Rien de grave pour le chanteur qui semble avoir digéré ce mauvais souvenir de plateau.

La vie d'artiste n'a pas toujours été tendre avec Stromae. Victime d'une forte fatigue alors qu'il effectuait une tournée en Afrique, ce dernier est tombé gravement malade. Il s'était expliqué pour Libération il y a peu : "Après 150 dates, j'étais à plat. Je n'ai pas supporté mon traitement anti-paludisme, ça m'a filé des hallucinations. J'ai cru que j'avais basculé dans la folie, on m'a diagnostiqué une décompensation psychique. J'aurais pu faire une connerie, je n'étais plus moi-même." Une période qu'il a notamment évoquée à travers le titre L'enfer sur son nouvel album.