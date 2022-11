Louane avec sa fille Esmée à New York : photos de son périple pour suivre son compagnon Florian Rossi

Il y a tout juste une semaine, Louane foulait le tapis rouge des NRJ Music Awards accompagné d'un jeune homme au look très rock qui n'avait rien à voir avec son compagnon Florian Rossi. En effet, c'est avec Yungblud (Dominic Richard Harrison) de son vrai nom que la chanteuse française s'était présentée devant les photographes amassés à Cannes. Rien de plus normal puisqu'ils ont signé un duo ensemble, Tissues. Celle qui a récemment opté pour un carré court qui lui va à ravir avait alors opté pour une jupe courte, effet glamour garanti.

Lors de cette soirée présentée exceptionnellement par Camille Combal en raison de l'absence de Nikos Aliagas qui s'était malheureusement blessé à la jambe lors d'un prime de la Star Academy, Louane avait vécu un moment unique : celui de remettre un NRJ Music Award d'honneur à Renaud pour récompenser son illustre carrière. Bien qu'apparu très affaibli, le chanteur a pu compter sur Louane pour l'épauler et lui transmettre son énergie. Ce soir-là, Florian Rossi, le compagnon de Louane, se trouvait à des milliers de kilomètres d'elle. Fidèle musicien de Stromae depuis de très nombreuses années, Florian a suivi l'artiste belge en Amérique du Nord pour assurer plusieurs plateaux télé mais aussi plusieurs concerts. Lors des NRJ Music Awards, une prestation de Stromae avait été diffusée, enregistrée depuis Vancouver. Louane avait donc pu voir son homme quelques minutes...

Quelques jours plus tard, celle qui a été révélée dans The Voice en 2013 a fait ses valises pour rejoindre son amoureux de l'autre côté de l'Atlantique. Elle avait alors publié une photo de Florian Rossi en plein concert dans la grande et mythique salle du Madison Square Garden de New York et lui avait témoigné tout son amour en écrivant "Amore mio" ("mon amour à moi") sur l'image. Ce que l'on ne savait pas à l'époque, c'est que Louane n'a pas fait ce voyage seule mais accompagnée de sa fille Esmée, 2 ans et demi, née en mars 2020 lors du premier confinement.

Une maman incognito à New York

Vendredi 25 novembre, à la veille de ses 26 ans, Louane a publié une série de photos prises à New York. Sur l'une d'entre elles, on la découvert dans les rues de la Grosse Pomme avec une poussette, preuve que sa fille Esmée l'accompagne donc. La fillette a sans aucun doute dû être très contente de retrouver son papa qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs jours...