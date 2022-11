Louane retrouve enfin son compagnon Florian Rossi : photo pleine d'amour très loin de la France

Il y a un an, Louane foulait le tapis rouge des NRJ Music Awards avec son compagnon Florian Rossi, dans une petit robe dos nu laissant ses épaules dénudées. Cette année, c'est sans sa moitié mais au bras du chanteur Yungblud (Dominic Richard Harrison) que la jolie blonde aux cheveux courts coiffés au carré s'est présentée devant les photographes. Lookée dans sa petite jupe plissée façon écolière et sa brassière portée sous sa veste noire, Louane a vécu une soirée bien remplie à Cannes. En plus de chanter son duo Tissues avec Yungblud, elle a remis un NRJ Music Awards d'honneur à Renaud pour récompenser toute sa carrière. Bien qu'apparu très affaibli, le chanteur a pu compter sur Louane pour l'épauler et lui transmettre son énergie.

Durant cette grande soirée des NRJ Music Awards animée depuis Cannes par Camille Combal, Nikos Aliagas ayant été victime d'une lourde chute pendant un prime de la Star Academy, une prestation de Stromae a été diffusée. C'est depuis le Canada et Vancouver - le chanteur belge est en pleine promotion et tournée en Amérique du Nord - qu'elle a été enregistrée. L'occasion pour Louane de découvrir son amoureux à l'écran. En effet, depuis de très nombreuses années, Florian Rossi est l'un des fidèles musiciens de Stromae (en plus d'être celui de Louane).

Amore mio

Séparés durant plusieurs jours, les deux amoureux se sont enfin retrouvés et c'est Louane qui a partagé des images de son voyage jusque New York dans sa story Instagram.

Après avoir montré une photo de Manhattan, prise sans aucun doute depuis le taxi qui la conduisait de l'aéroport à la Grosse Pomme, Louane s'est ensuite dévoilée en plein concert. Stromae avait rendez-vous avec son public dans l'une des plus grosses salles de New York, le Madison Square Garden. Impressionnée par le show proposé par le mari de Coralie Barbier, Louane n'avait pourtant d'yeux que pour celui qui fait battre son coeur depuis tant d'années malgré les hauts et les bas qu'ils ont traversés. "Amore Mio", a commenté Louane sur une photo de Florian Rossi (voir le diaporama). La fierté était immense une nouvelle fois hier soir...

De l'histoire d'amour entre la chanteuse et son musicien est née une petite fille prénommée Esmée en mars 2020. Du haut de ses 2 ans, cette dernière ne cesse de combler ses parents de bonheur...