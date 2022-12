Louane, look improbable et clin d'oeil remarqué : elle fait la fête malgré la séparation d'avec Florian Rossi

"Happy Birthday Louane", "Happyyyy youuuuu", "Bestttttt costume ever #swiftie", "Mais t'es trop belle", "Bon anniversaireeeee beauté", "Waaaaa les gâteaux ont l'air in-croy-able", "Joyeux anniversaire !!! Tout le bonheur du monde", peut-on lire en commentaires.

Séparée de son chéri actuellement aux Etats-Unis, Louane l'avait récemment rejoint à New York et au Canada il y a quelques jours afin d'assister aux concerts de Stromae dont Florian Rossi est l'un des musiciens. Elle avait ainsi pu célébrer son anniversaire le 26 novembre dernier avec son homme. Partie avec sa fille Esmée, elle s'était malencontreusement retrouvée bloquée après avoir perdu son passeport. "Qui est coincée à Montréal sans passeport ?", avait-elle indiqué en légende d'un cliché où elle apparaissait avec une mine triste. Heureusement, plus de peur que de mal pour Louane qui a finalement pu rentrer en France avec Esmée.