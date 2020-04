Trois hommes et un couffin : Le film qui a révélé Philippine Leroy-Beaulieu

Parfois, un rôle suffit. En 1985, en acceptant d'incarner Sylvia dans Trois hommes et un couffin, Philippine Leroy-Beaulieu a propulsé sa carrière alors qu'il ne s'agissait que de sa deuxième apparition au cinéma. Il faut dire que sa prestation auprès de Michel Boujenah, André Dussollier et Roland Giraud avait su convaincre un très grand nombre de spectateurs. Avec plus de 10 millions d'entrées à sa sortie, le film de Coline Serreau s'était offert une jolie place au box-office en même temps que dans le coeur des Français. En 2003, l'équipe s'est retrouvée pour tourner une suite – intitulée 18 ans après – et, en 2018, le théâtre a eu droit à sa version du long métrage d'origine. Quant à Philippine Leroy-Beaulieu, elle a continué avec brio son petit bonhomme de chemin.

Ceux qui auraient raté Trois hommes et un couffin à sa sortie connaissent malgré tout le visage de la comédienne. Outre sa participation à des séries à forte audience - Le juge est une femme, Camping Paradis, Scènes de ménages ou Agathe Koltès -, elle cumule un nombre incroyable de rôles au cinéma : Les Deux Frères de Jean-Jacques Annaud, Love (et ses petits désastres) auprès de – feu – Brittany Murphy, plus récemment Papi Sitter avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Sur le petit écran, elle est surtout, depuis 2015, l'épouse de Thibault de Montalembert dans la série Dix pour cent... quand celui-ci ne préfère pas fricoter avec Laure Calamy !

Côté vie privée, difficile de suivre puisque Philippine Leroy-Beaulieu ne laisse rien paraître. On sait seulement qu'elle partage un ex avec Julie Gayet, puisqu'elles ont toutes les deux vécu une idylle avec Santiago Amigorena – grand ami de Cédric Klapisch. Également auteur, le scénariste argentin a d'ailleurs rédigé deux romans en se souvenant de leur histoire : Le Premier Amour (2004) et La Première Défaite (2012). Loin de ses amourettes de jeunesse, Philippine Leroy-Beaulieu est maman. Elle a une fille qui est artiste...