Lily Collins : Sublime sur le tournage de la saison 2 d'Emily In Paris... mais pas à Paris !

"Surexcitée d'être officiellement de retour pour tourner la saison 2 d'@emilyinparis !! Plus d'infos à venir. BEAUCOUP plus !", a écrit Lily Collins sur Instagram en légende d'une vidéo de ses partenaires et d'elle, comblées de se retrouver en plateau. Les fans de la série devront s'attendre de nombreux rebondissements dans cette nouvelle saison. "Il y a eu un rebondissement à la fin de la première saison qu'elle n'avait pas vu venir, et beaucoup de conséquences de ce rebondissement auront lieu dans la nouvelle saison", a récemment confié le créateur d'Emily In Paris, Darren Star.

Les téléspectateurs sont impatients de découvrir les nouvelles aventures parisiennes d'Emily, à commencer par le triangle amoureux qu'elle forme avec le chef Gabriel (joué par l'acteur Lucas Bravo) et sa petite amie Camille (Camille Razat).