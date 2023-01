"Pas le père auquel j'aspirais" : Phil Collins négligent pour sa fille Lily (Emily in Paris) ?

Sa façon de jouer de la batterie, sa voix et ses tubes ont fait de Phil Collins une star incontestable de la musique. Cependant, l'artiste qui fête ce 30 janvier 2023 ses 72 ans a vu également sa vie privée gagner en importance dans les médias, notamment avec son coûteux divorce avec sa troisième femme Orianne Cevey. Les projecteurs se sont aussi braqués sur sa désormais célèbre fille Lily (33 ans), la fameuse Emily in Paris, mais pas seulement en raison de sa carrière. Ses relations avec son père ont aussi été scrutées. Et pour cause, elles n'ont rien d'évident...

Lily Collins est née en 1989 des amours de Phil Collins avec sa deuxième épouse Jill Tavelman. Une période durant laquelle les fans de l'artiste étaient ravis puisqu'il enchaînait les tubes, en solo avec l'album ...But seriously mais aussi avec son groupe Genesis et le mythique We Can't Dance. Ce qui l'a toutefois entraîné à être constamment en déplacement aux quatre coins du monde et ne voyant que rarement sa famille. Cinq ans après la naissance de sa fille, il a divorcé de Jill.

Je te pardonne de ne pas avoir été toujours là

Dans son livre Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me (2017), Lily Collins s'était alors épanchée sur sa relation avec son père Phil. La comédienne révélée par la version live de Blanche-Neige avait confié avoir souffert de boulimie et d'anorexie, expliquant que "beaucoup de [ses] insécurités les plus profondes viennent de problèmes avec [son] père". "Je te pardonne de ne pas avoir été toujours là quand j'en avais besoin et de ne pas avoir été le père auquel j'aspirais. Chacun est libre de ses choix. Les tiens m'ont fait très mal. Hélas, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais je te pardonne pour les erreurs que tu as commises. Il n'est pas trop tard. Il nous reste encore beaucoup de temps pour aller de l'avant", lit-on dans la lettre qui ouvre le livre qu'elle a signé.

Puis, l'an dernier, elle avait dévoilé sur son compte Instagram des mots poignants pour l'anniversaire de son papa.