Phil Collins : De quelle maladie est-il atteint ?

Le groupe culte des années 1980 Genesis vient de conclure sa tournée d'adieux, The Last Domino ce 26 mars dernier dans un tout dernier concert donné à Londres. Quelques jours plus tôt, le groupe avait posé ses valises à Paris pour deux shows exceptionnels à La Défense Arena. Le célèbre leader du band britannique, Phil Collins était apparu sur scène en fauteuil roulant. Sa santé fragile n'était plus un secret... Mais par quel mal est rongé le chanteur ?

Cela fait près de 15 ans que l'interprète d'In the Air Tonight traine des problèmes de dos (deux opérations en 2009 et 2015). A cela s'ajoute du diabète et une pancréatite qui l'empêche aujourd'hui d'exercer son métier. "Mes vertèbres ont écrasé ma moelle épinière à cause de la position dans laquelle je joue de la batterie. Cela vient d'années de pratique. Je ne peux même plus tenir les baguettes correctement sans que cela soit douloureux. J'avais même pris l'habitude d'attacher les baguettes à mes mains pour parvenir à jouer" avait-il expliqué à la BBC en septembre dernier. Une terrible chute dans sa salle de bain en 2017 n'avait, il faut le dire, rien arrangé aux problèmes de santé d'un homme qui s'est usé dans la pratique de son art : la batterie. "J'adorerais jouer... Je peux à peine tenir une baguette de batterie avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui me gênent... " affirmait-il à The Guardian en septembre également.

Il est certain que la retraite de la légende anglaise de la musique a déjà, et suscitera encore, une grande vague d'émotion. A commencer, bien évidemment par ses proches. Venue assister au dernier concert du Genesis à Londres, Lily Collins avait rendu hommage à son père âgé de 71 ans. "Ce soir marque la fin d'une ère. Avoir été témoin de ce dernier concert est sans doute le plus beau souvenir de ma vie désormais, l'un de ceux que je garderai ancrés dans mon coeur pour toujours" avait écrit la star d'Emily in Paris sur Instagram.