Phil Collins méconnaissable ? Une vidéo inquiète grandement ses fans

Il se faisait plutôt discret ces derniers temps, mais il vient malgré lui de faire une apparition très remarquée. Phil Collins, batteur mythique du groupe Genesis, puis auteur d'une brillante carrière en solo, a été aperçu par un fan français du côté de Thonon-les-Bains. Ce dernier a décidé de prendre une courte vidéo pour un de ses proches. Le père de Lily Collins s'est gentiment prêté à l'exercice en disant quelques mots gentils à la caméra, mais lorsque le jeune homme a publié la vidéo, les internautes ont été particulièrement choqués.

Prise fin juillet, la vidéo montre un Phil Collins méconnaissable, avec une casquette sur la tête et une énorme barbe blanche. Il fait l'effort de parler en français, mais on le sent essoufflé et pas au meilleur de sa forme. Une vidéo qui a rapidement fait le buzz et qui a déjà reçu plus de 180 messages de fans, pour la plupart inquiets pour l'artiste. "Ça fait vraiment mal au coeur de le voir si diminué, mais ça restera toujours l'un des meilleurs", écrit une internaute, tandis qu'un autre s'inquiète de l'aspect du chanteur : "​​pauvre Philou, 70 ans, il en paraît 15 de plus".

Si la plupart des commentaires se concentrent sur l'aspect physique de Phil Collins, ils sont néanmoins unanimes sur le talent de l'ex d'Oriane Cevey. "Il est méconnaissable mais sa voix ne laisse aucun doute", ou encore "Le grand Phil Collins... ça met un coup au coeur de le voir en vieillard... Mais merci pour ce partage". Autant de commentaires bienveillants sur l'interprète de In The Air Tonight, même si son allure marque les internautes.