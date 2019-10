Phil Collins en fauteuil roulant : le chanteur diminué dans les rues d'Atlanta

Phil Collins n'a pas fini d'inquiéter son public. Déjà considérablement limité dans ses mouvements, l'interprète d'Another Day in Paradise a été aperçu en fauteuil roulant, alors qu'il se rendait à l'Infinite Energy Center d'Atlanta, au Canada. Un moyen de transport qui trouve ses origines... pas plus tard que quelques heures avant que les photographies ne soient prises. Le dimanche 30 septembre 2019, le chanteur de 68 ans a effectivement chuté de son siège en arrière, lors du concert qu'il donnait au Charlotte's Spectrum Center, alors qu'il regardait le solo de batterie de son fils Nicholas.

Ce n'est pas la première fois que Phil Collins apparaît relativement diminué. Depuis plusieurs mois, le chanteur britannique se rend au moindre évènement à l'aide d'une canne. Lors de la 4e édition du "Dreaming on the Beach Gala", qu'il a organisé avec son épouse Orianne à Miami en novembre 2018, il se tenait effectivement debout à l'aide d'une prothèse boisée. Mais qu'importe les difficultés : Phil Collins tient à planifier tous les ans l'évènement afin de soutenir sa fondation The Little Dreams Foundation et venir en aide à de jeunes gens victimes de déficiences ou pas, dans les domaines de la musique, du sport et de l'art.

Phil Collins, fréquemment pris en charge à l'hôpital

Ses problèmes de santé ne datent hélas pas d'hier. En 2017, Phil Collins avait été hospitalisé à deux reprises. En juin, tout d'abord, à la suite d'une lourde chute dans un hôtel de Londres – il avait raté une marche et c'était ouvert le front. Ensuite, au mois de décembre, au Freemans Hospital de Newcastle pour des raisons mystérieuses. A l'époque, il avait tenu à maintenir le concert prévu le soir même alors que son chauffeur affirmait qu'il n'était "vraiment pas bien". Espérons que sa tournée actuelle, intitulée Not Dead Yet – "Pas encore mort" – connaisse une fin aussi heureuse...