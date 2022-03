Phil Collins très affaibli : adieux et mots poignants de sa fille Lily Collins

A 71 ans, la retraite de Phil Collins est prise, du moins pour la scène. Le week-end dernier, les plus grands fans de Genesis assistaient au tout dernier concert du groupe organisé à Londres. Un rendez-vous émouvant marquant la fin d'une aventure mythique en musique pour le chanteur et toute la troupe. Affaibli et très diminué physiquement, le camarade de Mike Rutherford et Tony Banks a passé le show assis sur un tabouret pour interpréter ses dernières chansons face à un public en délire.

Sa fille Lily Collins, star de la série Emily in Paris, en faisait partie. A la fin du spectacle, la comédienne de 33 ans a posté plusieurs clichés des coulisses et de son célèbre papa sur scène, accompagnés de mots poignants qui traduisent toute l'émotion qu'elle a pu ressentir, comme tous les fans, pour les adieux de l'artiste : "Ce soir marque la fin d'une ère. Avoir été témoin de ce dernier concert est sans doute le plus beau souvenir de ma vie désormais, l'un de ceux que je garderai ancrés dans mon coeur pour toujours", écrit-elle.