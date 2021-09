Phil Collins très affaibli : "Je peux à peine tenir une baguette"

Quelques jours après le magnifique mariage de sa fille Lily Collins, Phil Collins vient de faire une apparition à la télévision anglaise. Le chanteur aux multiples tubes - séparé de son ex-femme Orianne qui lui en fait voir de toutes les couleurs - était déjà apparu affaibli il y a quelques semaines dans la vidéo d'un internaute. Il avait alors soulevé l'inquiétude des internautes et c'est un peu la même chose cette fois-ci. Dans une interview accordée à l'émission BBC Breakfast, l'artiste de 70 ans s'est confié sur son état de santé et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas au mieux de sa forme...

Lors de cet entretien, Phil Collins a admis qu'il n'était plus vraiment en état de performer sur scène. Alors que le journaliste lui demande s'il est encore capable de jouer de la batterie, la réponse de celui que l'on a vu en fauteuil roulant récemment interpelle. "Non (ndlr : je ne peux pas en jouer). J'aimerais beaucoup mais je peux à peine tenir une baguette dans ma main", indique-t-il. Après une terrible chute dans sa salle de bain en 2017, l'interprète de In The Air Tonight a dû être opéré du dos et depuis, les ennuis de santé se sont accumulés.

J'ai quelques difficultés physiques, ce qui est vraiment frustrant

Si elle a été diffusée aujourd'hui, on ne sait pas pour l'heure quand l'interview donnée à la BBC a été filmée, mais Phil Collins n'a pas caché sa fragilité actuelle. "J'ai quelques difficultés physiques, ce qui est vraiment frustrant. J'adorerais pouvoir jouer sur scène avec mon fils", regrette-t-il, avant de conclure sur ses envies de repartir en tournée : "Je ne sais pas si j'ai encore envie de repartir sur la route".

Une interview dur à entendre pour les millions de fans du chanteur, en espérant que la situation s'arrange rapidement pour lui.