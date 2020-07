Emilia Clarke en couple ? L'actrice a craqué pour un réalisateur anglais canon

Il semble que la mère des dragons ne soit plus un coeur à prendre ! À en croire une source du Sun, citée le 19 juillet 2020, Emilia Clarke aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un concitoyen britannique... L'actrice anglaise de 33 ans aurait en effet entamé une romance avec un certain Tom Turner, un assistant-réalisateur bien connu dans l'industrie du cinéma outre-Manche.

"Emilia et Tom se sont tout de suite bien entendus. Il est déjà assez épris d'elle et envisage un avenir à long terme entre eux", a confié la source du tabloïd. La star de la série Game of Thrones et son présumé petit ami partageraient un même amour pour leurs chiens respectifs. Depuis le début d'année, Emilia Clarke est en effet l'heureuse maîtresse d'un adorable chiot baptisé Ted, qui a déjà fait plusieurs apparitions sur son compte Instagram. Le 15 juillet dernier, les soi-disant amoureux ont d'ailleurs été aperçus dans un parc de Londres, en pleine promenade avec la petite boule de poils.