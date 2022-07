Julia Roberts : Très rare déclaration à son mari Daniel Moder pour une occasion très spéciale

Contre vents et marées, déplacements et films ratés, Oscars et récompenses en tout genre, leur couple a tenu : Julia Roberts et son mari Daniel Moder ont fêté ce lundi 4 juillet leurs 20 ans de mariage ! Une longévité rare pour des amoureux à Hollywood, souvent vaincus par le poids des années, par les enfants ou par l'infidélité.

Mais pas eux : depuis toutes ces années, l'actrice de Pretty Woman a eu à coeur de protéger sa vie privée et de continuer, malgré tout le faste hollywoodien, sa vie normale : profitant de la plage avec son mari et leurs trois enfants (Hazel et Finn, 17 ans, et Henry, 15 ans) sans se soucier des nombreux paparazzis qui l'ont toujours pourchassée.

Et pour leurs 20 ans, elle a gardé cette sobriété qui les caractérise : pas de grande fête, pas de grande déclaration sur les réseaux sociaux mais une photo très mignonne des amoureux s'embrassant et une courte déclaration : "Vingt", a-t-elle écrit entre deux étoiles, avant d'ajouter deux hashtags très évocateurs "On ne peut pas s'empêcher de sourire" et "On ne peut pas s'empêcher d'embrasser".