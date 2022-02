"Tu fais tourner mon monde" : Julia Roberts toujours sous le charme de son mari, lui adresse un message

Le couple s'est rencontré en 2000 sur le tournage du film Le Mexicain, où l'actrice partageait la vedette avec Brad Pitt. Il s'était ensuite marié en 2002.

Julia Roberts, qui tourne actuellement la nouvelle comédie romantique Ticket to paradise avec son ami George Clooney, avait également posté en juillet dernier sur Instagram un cliché d'elle et son mari. Le couple fêtait alors son anniversaire de mariage. En effet, Julia et Danny étaient blottis l'un contre l'autre sur une plage, l'actrice de Pretty woman avait alors commenté : "19 ans ! Cela ne fait que commencer !" En 2017, pour le magazine People, la star avait déjà affirmé être heureuse au côté de son mari : "Chaque jour où mon mari traverse la porte est comme un rêve récurrent, je me dis, ah il est de retour !"

La comédienne a également qualifié son mari d'"être humain formidable" et déclaré qu'ils sont très complices "nous nous amusons tellement". Elle avait ensuite pris l'exemple de leur collaboration sur le film Le secret dans les yeux en 2015. "Si nous partons travailler ensemble et rentrons à la maison ensemble, alors le soir quand tu rentres nous n'avons pas a demandé 'Hey chérie comment était ta journée ?' puisque nous l'avons passée ensemble (...) C'est délicieux". Le couple a travaillé ensemble sur Le sourire de Mona Lisa en 2003, Fireflies in the garden en 2008 et enfin sur The Normal Heart en 2014.