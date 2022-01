Brad Pitt et George Clooney : Ce sacrifice financier qu'ils ont accepté, explications...

Les deux icônes d'Hollywood, George Clooney et son confrère Brad Pitt, ont un nouveau projet cinéma en commun ! Les deux acteurs oscarisés ont d'ailleurs révélé avoir accepté de baisser leur salaire pour une raison bien précise.

Le film, qui n'a pas encore de titre, sera un thriller à la manière d'un conte, dans lequel deux personnages de loups solitaires seront assignés à la même mission. Il sera écrit et réalisé par Jon Watts, qui cartonne au cinéma avec son Spider Man : No Way Home.

"Oui, pour Brad et moi, c'était une période passionnante parce que c'était l'une de ces guerres de surenchères qui se produisent de temps en temps, et ça a fini par être assez extrême, au final Apple est arrivé avec un très gros chiffre pour nous deux, a expliqué l'acteur et mari de la sublime Amal pour Deadline, avant d'ajouter, "nous avons répondu que nous aimerions prendre moins d'argent tant que nous pouvons garantir que le film sortira en salles. Et ils ont dit génial."

Les deux acteurs qui ne font plus de l'argent une priorité absolue (comme l'a prouvé Clooney en refusant 35 millions de dollars pour une journée de publicité !) sont donc favorables à la conservation du cinéma traditionnel, dans les salles et pas sur un écran à la maison. La star de Gravity s'est exprimée sur les nouveaux enjeux liés au cinéma en streaming : "Je pense qu'il y a un moyen pour que nous puissions tous coexister. Vous savez je pense qu'il existe une possibilité pour envisager cela. Il y a beaucoup de films qui sont très drôles à voir sur grand écran. Par exemple, le film que je fais avec Julia Roberts en ce moment est un film Universal et c'est une comédie. Et les comédies sont drôles à voir dans une salle pleine de monde."

George Clooney sera à l'affiche de Ticket to Paradise avec Julia Roberts, de Ol Parker. Brad Pitt, quant à lui, présentera Babylon de l'étoile montante du cinéma Damien Chazelle (Lalaland) au côté de Margot Robbie.