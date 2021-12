George Clooney refuse un contrat à 35 millions : il n'avait pourtant qu'un jour de tournage !

Pour les marques, faire appel à des stars dans leurs campagnes publicitaires est monnaie-courante. Pourtant, il arrive que pour diverses raisons, ces dernières n'acceptent pas les opportunités qui leur sont proposées. Et au cours d'une interview accordée au Guardian, vendredi 3 décembre 2021, George Clooney est revenu sur les raisons derrière son récent refus.

L'acteur de 60 ans - qui a réalisé le film The Tender Bar, prévu en salles le 17 décembre prochain -, a répondu aux nombreuses questions portant sur son prochain opus, mais également sur sa longue carrière au cinéma. Après avoir indiqué avoir "assez d'argent maintenant", l'époux d'Amal Clooney (depuis 2014) s'est également confié sur les raisons qui l'ont encouragé à refuser un contrat d'un montant faramineux. "On m'a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail dans une publicité pour une compagnie aérienne", a-t-il indiqué, mentionnant ensuite en avoir discuté avec son épouse : "Nous avons décidé que cela n'en valait pas la peine."

Et pour cause, Amal Clooney, étant très investie dans le domaine des droits de l'homme, elle lui a alors partagé une information de taille. Durant son entrevue, le père d'Ella et Alexander (4 ans) a ainsi expliqué que la compagnie aérienne était associée à un "pays qui, bien qu'il soit un allié, est parfois discutable". "Donc j'ai pensé : 'Eh bien, si cela me prend une minute de sommeil, ça n'en vaut pas la peine", a-t-il ensuite ajouté.

Un couple très complice

Après sept ans de mariage, George et Amal Clooney demeurent toujours aussi amoureux. Pourtant, lors d'une récente interview accordée au magazine Variety, en octobre dernier, l'acteur est revenu sur un interdit étonnant qu'il impose à son épouse. Après avoir incarné le héros chauve-souris en 1997, dans le film Batman & Robin réalisé par Joel Schumacher, le père de famille a dévoilé, non sans dérision : "Lorsque vous détruisez une franchise comme je l'ai fait (...) Il y a certains films où je pense : 'Je veux que ma femme ait un peu de respect pour moi'", avait-il expliqué.