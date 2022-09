Julie Gayet sublime en robe fendue face à Cindy Fabre et Diane Leyre sensuelles et colorées à Deauville

Alors que la Mostra illumine actuellement la ville de Venise, un autre Festival de cinéma rayonne en ce moment-même un peu plus au Nord de l'Europe: il s'agit du Festival de Deauville, qui a ouvert ses portes le 2 septembre dernier. Cette année encore, plusieurs films en compétition seront projetés jusqu'à la cérémonie de fermeture, le 11 septembre prochain.

Ce mardi, cette 48e édition a été marquée par la présence de plusieurs stars à l'occasion de l'avant-première du film God's Country et de la remise du Deauville Talent Award, à commencer par Julie Gayet. L'épouse de François Hollande était resplendissante dans une somptueuse robe noire fendue, le tout accompagné par un joli ensemble de bijoux ainsi qu'une paire de talons et un sac à main assortis à la robe. Sa coiffure et son make-up impeccables sont venus parfaire son look.

Le Festival des Miss

Les photographes n'avaient d'yeux que pour elle, enfin presque... Puisque d'autres célébrités ont fait sensation ce mardi en Normandie, notamment une ancienne Miss de la région en la personne de Cindy Fabre, qui vient tout juste d'être élue directrice du comité du célèbre concours de beauté afin de remplacer Sylvie Tellier qui occupait le poste depuis 2007.

Cindy Fabre était renversante dans une magnifique robe rouge fendue, laissant ainsi dévoiler ses sublimes courbes de mannequin. Elle portait une pochette ainsi que des chaussures à talons blanches afin de donner une parfaite harmonie à sa tenue. Sa crinière brune ainsi que ses ongles vernis dans la couleur de sa robe sont venus parfaitement compléter son look éclatant. Elle aussi a beaucoup fait crépiter les flashs des photographes.

Mais elle n'était pas seule, puisqu'elle a été photographiée en train de prendre la pose avec Diane Leyre qui n'est autre que l'actuelle Miss France. Au delà d'être reconnue pour son physique plus qu'avantageux, elle est également chroniqueuse pour la matinale de Virgin Radio présentée par Guillaume Genton de TPMP. Pour cette sortie, elle était parée d'une incroyable robe jaune.