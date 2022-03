Billie Lourd : Enfin mariée avec le père de son fils !

Vive les mariés ! Billie Lourd et son petit ami Austen Rydell se sont passé la bague au doigt ce week-end, selon le magazine People. Fiancés depuis juin 2020, le couple s'était connu très jeune avant de se retrouver il y a environ 4 ans... et de ne plus jamais se lâcher ! Parents depuis un an et demi d'un petit garçon, ils étaient restés plutôt discrets sur la date de l'événement malgré plusieurs indices. Et notamment le fait que la jeune actrice avait fêté très récemment son enterrement de vie de jeune fille...

La cérémonie se serait déroulée samedi dernier. Les mariés étaient entourés de leurs familles et amis et ont profité d'une "pool party" la veille dans l'hôtel. Des informations confirmées par l'une des invitées, l'actrice Leslie Grossman. Très amie avec Billie Lourd depuis qu'elles jouent ensemble dans la série American Horror Story, l'actrice de 50 ans a révélé quelques détails amusants de son week-end sur son compte Instagram.

Celle-ci a en effet révélé qu'elle avait gagné le concours de la plus belle robe ! "Le mariage de Billie et Austen est fini, c'est très triste car c'était l'un de mes préférés", a-t-elle plaisanté en story. "Heureusement, j'ai gagné le trophée de la plus belle robe, bon, peut-être que j'ai un peu soudoyé les juges mais au moins, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir ce que je veux !"

On n'en saura pas beaucoup plus sur la cérémonie et ses invités, car l'actrice est extrêmement discrète sur sa vie privée et notamment sur ce genre de moments. Il faut dire qu'elle a grandi sous le feu des projecteurs : sa mère, Carrie Fisher, a interprété la Princesse Leia dans les six derniers opus de la saga Star Wars et sa grand-mère, Debbie Reynolds, était également une grande actrice.

Deux grandes absentes ce week-end, puisqu'elles sont malheureusement décédées en décembre 2016, à un jour d'écart seulement. Une période difficile dont Billie avait parlé dans un podcast en octobre dernier : "Ma mère et ma grand-mère me manquent tous les jours, mais honnêtement, surtout ma mère. (...) C'était la meilleure personne et la plus drôle que je connaisse. C'était ma meilleure amie. Personne ne sera jamais aussi drôle qu'elle ne l'était. Elle était – elle est incroyable".

Heureusement pour elle, la jeune femme a en revanche pu compter sur son père, l'agent Bryan Lourd, pour le plus beau jour de sa vie. Selon People, celui-ci avait réservé plusieurs chambres dans l'hôtel pour loger tous ses invités et s'est peut-être occupé de son petit-fils, Kingston, né le 24 septembre 2020.