Leslie Grossman (American Horror Story) : Son mari demande le divorce

Leslie Grossman et Jon Bronson s'étaient mariés en 2000. Ils auraient fêté, cette année, leurs noces de porcelaine, correspondant à vingt ans de mariage.

Leslie Grossman est un visage familier des fans de séries aux États-Unis et dans le monde. Outre ses rôles dans les trois dernières saisons d'American Horror Story (baptisées Cult, Apocalypse et 1984), l'actrice de 48 ans a également joué dans The Good Place, Modern Family ou encore Scandal.