Harry Hains (American Horror Story) mort à 27 ans : les causes du décès révélées

Harry Hains trouvait la mort prématurément à l'âge de 27 ans, le 7 janvier dernier. Deux mois après l'annonce du décès, le coroner de Los Angeles cité par PEOPLE Magazine vient de dévoiler les causes de sa mort soudaine. Le jeune acteur est décédé d'une overdose de Fentanyl – la même substance impliquée dans les disparitions de Lil Peep, Mac Miller ou encore Prince – qui est une drogue cent fois plus puissante que la morphine.

Sa mère, Jane Badler (qu'on connaît pour le rôle de Diane dans la série V), lui avait rendu un tendre hommage sur les réseaux sociaux. "Il avait 27 ans et le monde à ses pieds. Mais tristement, il a lutté contre des problèmes de santé mentale et d'addictions. Une brillante étincelle qui n'a vécu que trop peu de temps... Tu vas me manquer, Harry, chaque jour de ma vie", avait tendrement écrit l'actrice sur Instagram. Des obsèques publiques lui avaient été rendues le 12 janvier dernier, au Hollywood Forever Cemetery.

Durant sa carrière, ce mannequin et acteur d'origine australienne a tourné dans de nombreuses fictions, comme The OA (Netflix), American Horror Story : Hotel ou encore Sneaky Pete (Amazon). Il produisait également de la musique sous le pseudonyme ANTIBOY. Harry Hains mettait un point d'honneur à soutenir la communauté LGBTQ+. "J'aimerais bien créer un espace pour les artistes LGBTQ+ où les gens puissent se sentir en sécurité, créer, exister et collaborer dans cet endroit. Pas seulement pour eux, mais pour ceux qui se sentent jugés, qui se sentent en retrait de la société", avait-il confié au magazine britannique Boys by Girls, en mars 2019.