Harry Hains (American Horror Story) : Mort à 27 ans de l'acteur australien

Triste nouvelle. Harry Hains, acteur, musicien et mannequin australien, est mort mardi 7 janvier 2020. C'est sa mère, l'actrice Jane Badler (connue pour le rôle de Diane dans la série V), qui a annoncé hier son décès sur Instagram. "Le 7 janvier, mon merveilleux fils est mort. Il avait 27 ans et le monde à ses pieds. Mais tristement, il a lutté avec des problèmes de santé mentale et des addictions. Une brillante étincelle qui n'a vécu que trop peu de temps... Tu vas me manquer Harry, chaque jour de ma vie", écrit-elle.

Jane Badler explique ensuite que les obsèques de son fils se tiendront prochainement. "Si vous êtes à Los Angeles et que vous connaissiez Harry, ses funérailles seront organisées au Hollywood Forever Sunday, le 12 janvier prochain à 15h", poursuit-elle, en publiant plusieurs photos du jeune homme.