Thandiwe Newton retrouve l'amour avec... un rappeur beaucoup plus jeune !

Ça se saurait si l'amour avait un âge, et c'est la comédienne Thandiwe Newton qui vient d'en faire une nouvelle fois la démonstration. La Britannique qui aura 50 ans en novembre prochain a été vue au bras d'un rappeur qui est deux fois plus jeune qu'elle !

L'info pourra surprendre, tant on pensait son couple avec l'écrivain Ol Parker indestructible, mais il faut bien s'y résoudre : Après 25 ans de mariage, le couple Thandiwe et Ol Parker est de l'histoire ancienne ! Mais pas de panique, la comédienne que l'on connait pour son rôle dans Collision et plus récemment dans le série évènement de HBO Westworld a déjà retrouvé chaussure à son pied. Il s'agit de Lonr un jeune rappeur-chanteur de 25 ans originaire de Californie et auteur de quelques titres à succès comme Make the most en collaboration avec H.E.R. ou encore A.M.