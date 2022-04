Diaporama Thandiwe Newton retrouve l'amour avec... un rappeur beaucoup plus jeune !

Info - Thandie Newton (Thandiwe) divorce de son mari Ol Parker après 24 ans de vie commune - Thandie Newton (Thandiwe) et son mari Ol Parker - Les célébrités arrivent à la soirée "Variety Women in Film" à Los Angeles le 15 septembre 2018.

Ol Parker et sa femme Thandie Newton (Thandiwe) avec leurs filles Ripley et Nico à la première de "Mamma Mia! Here We Go Again" au cinéma Eventim Apollo à Londres, le 16 juillet 2018.