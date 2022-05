Selena Gomez s'en est-elle pris à Hailey Bieber ? La chanteuse calme le jeu et pousse un gueule

Tout est parti d'une vidéo aux apparences anodines de Selena Gomez en pleine séance de make up sur les réseaux sociaux. On y découvrait la star surjouant ses manières et roulant des yeux à outrance. Seulement voilà, la vidéo est publiée seulement quelques minutes après que sa "rivale", Hailey, ne poste des images de sa routine maquillage du matin. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes, fans du mannequin, y voit un clash ouvert et même de la jalousie envers celle qui a gagné le coeur et la main du célèbre chanteur Canadien Justin Bieber.