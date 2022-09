Selena Gomez trompée par Justin Bieber ? Elle évoque une situation "vile" et "dégoûtante"

Le couple qu'ils ont formé dans leurs jeunes années a fait rêver des générations et des générations de romantiques. Et pourtant. Selena Gomez et Justin Bieber, a.k.a les Jelena, se sont séparés, dans la douleur, en plusieurs étapes. Pour beaucoup, la responsable de cette rupture définitive, c'est Hailey Baldwin, devenue Bieber depuis qu'elle a épousé le chanteur canadien civilement le 13 septembre 2018 à Manhattan - soit peu de temps après la fameuse séparation amoureuse - puis le 30 septembre 2019 en Caroline du Sud.

Personne ne mérite qu'on lui parle de la sorte

Depuis qu'elle a dit "oui" à Justin Bieber, Hailey est malheureusement la cible de nombreuses accusations. Un épineux sujet que Selena Gomez a fini par évoquer, à demi-mot, lors d'un live TikTok organisé le jeudi 29 septembre 2022 pour présenter quelques produits inédits de sa marque de cosmétique Rare Beauty. "Je pense qu'il y a des choses dont je ne devrais même pas prendre connaissance qui sont tout simplement viles et dégoûtantes, a-t-elle souligné. Et je crois que c'est injuste, parce que personne ne mérite qu'on lui parle de la sorte." Bien sûr, cette tirade pourrait ne rien à voir avec Hailey Bieber. Mais elle survient avec un timing très surprenant.

Il n'a pas trompé Selena une seule fois avec moi

La veille, Hailey Bieber accordait effectivement une interview au podcast Call Her Daddy, d'Alexis Cooper. Et elle expliquait que depuis qu'elle était en couple avec Justin Bieber, elle en avait vu des vertes et des pas mûres. "Il n'a pas trompé Selena une seule fois avec moi, a-t-elle assuré. Quand on a commencé à se voir, il n'était pas en couple. Ce n'est pas du tout mon genre de briser des couples, j'ai reçu une meilleure éducation que ça. Mais je reçois surtout beaucoup de haine. On me dit que je lui ai volé Justin, qu'il aurait dû finir avec quelqu'un d'autre que moi. Et ça arrive encore de nos jours. Si je faisais un live, sur les réseaux sociaux par exemple, ça arriverait. Mais j'ai atteint un point qui fait que j'ignore tout ça. Si nous sommes tous passés à autre chose, pourquoi pas vous ?"