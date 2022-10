Diaporama : Hailey Bieber et Selena Gomez : Tactiles et complices, elles posent pour la première fois ensemble sur une photo choc !

70 / 70

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz - Photocall de la 2ème édition du gala annuel du musée de l'Académie à l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 15 octobre 2022.

Celebs attends the 2nd Annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, CA, USA, on October 15, 2022. © Purepeople BestImage