Kim Kardashian de nouveau en couple avec Kanye West ? Il l'affirme, personne n'y croit

"Kim est quelqu'un de bien. Bien que Kanye et elle ne soient pas ensemble, elle est heureuse de le soutenir dans son travail et dans son art, elle veut qu'ils aient une relation saine pour le bien de leurs enfants", poursuit l'informateur de Page Six. Pour ce faire, Kim Kardashian n'hésite pas à enchaîner les voyages pour assister aux écoutes publiques de l'album DONDA de Kanye West, puis à se mettre en scène elle même. Après avoir coupé tout contact, au point que Kanye impose à son ex-femme de passer par son entourage pour le joindre, les parents de North, Saint, Chicago et Psalm West (8, 5, 3 et 2 ans) se sont visiblement réconciliés !

L'histoire d'amour de Kim Kardashian et Kanye West avait commencé en 2012. Leur romance s'était concrétisée l'année suivante par la naissance de leur fille aînée, North. Kim et Kanye s'étaient ensuite mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Kim a officiellement demandé le divorce le 19 février dernier, confirmant ainsi une insistante rumeur qui leur prêtait une rupture toujours plus inévitable.