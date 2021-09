Diaporama Kim Kardashian de nouveau en couple avec Kanye West ? Il l'affirme, personne n'y croit

Kim Kardashian et Kanye West sont à nouveau ensemble ? C'est ce qu'affirmerait le rappeur depuis leur mise en scène d'un mariage, pour l'écoute de l'album "DONDA".

Kim Kardashian et Kanye West au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à l'AT&T Park de San Francisco.

Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm. Février 2020.

Kim Kardashian et Kanye West devant leur carrosse au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

Kim Kardashian, Kanye West et les invités de leur dîner-soirée pré-mariage au château de Versailles. Le 23 mai 2014.

8 / 17

Kim Kardashian et son mari Kanye West à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.