Aya Nakamura en guerre contre Beyonce ? La chanteuse sans filtre

Le 27 janvier dernier, Aya Nakamura dévoilait son nouvel album DNK. On retrouve des titres comme SMS, Baby ou Beleck, déjà sur toutes les lèvres. Des titres qu'elle chantera sûrement lors de son prochain concert le 26 mai 2023 à l'Accor Arena... le même jour que celui d'une certaine Beyonce au Stade de France. Invitée sur le plateau de Quotidien jeudi 2 février 2023, l'interprète de Pouky est revenue sur la date de son concert qui a mis nombre de ses fans face à un dilemme insoluble : qui choisir entre elle et "Queen B" le 26 mai prochain ? Un cas de conscience qui n'a pas échappé à Yann Barthès : "Vous faites la guerre à Beyonce du coup ?" a demandé cash l'animateur. Pour cause, alors que la vente des places pour le concert d'Aya Nakamura a été ouverte le 9 janvier dernier, l'interprète de Run the world (girls) a dévoilé ses dates le 1er février... de quoi en vouloir à sa némésis américaine ? Pas question pour Aya Nakamura, qui se revendique elle-même "big fan de Beyonce" : "Mais non, je fais pas la guerre à Beyonce, pas du tout, pourquoi vous dîtes que je fais la guerre à Beyonce ?" et son hôte d'insister : "Mais regardez les dates !". La star a alors répondu avec beaucoup d'humour : "Non c'est elle (qui me fait la guerre, ndlr), parce que moi je l'ai dit en premier".