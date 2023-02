Aya Nakamura attaquée par une fan : sa réponse cinglante à "cette p**asse"

Sur la Toile, il y a les artistes qui préfèrent ne pas lire ce que l'on dit d'eux, faire la sourde oreille et poursuivre leur route sans faire attention aux avis des gens et il y a les autres. Dont Aya Nakamura. La chanteuse n'est pas du genre à se laisser faire et elle l'a prouvé sur Twitter ce jeudi 2 février. En cause ? Son concert prévu à l'Accor Arena de Bercy le 26 mai prochain. Si a priori, l'interprète de Comportement a tout à fait le droit de chanter là où elle veut, une internaute a eu l'audace de la traiter "d'imbécile", elle et toute son équipe.

Le même soir, une autre grande star, internationale cette fois-ci, donne également un concert au Stade de France : Beyoncé. Deux reines vont donc s'affronter dans la même ville et autant dire que malgré toute la déception que ce choix a provoquée, beaucoup préfèrent prioriser la chanteuse américaine dont la venue en territoire français est beaucoup plus rare. Pour certains et une en particulier, choisir une telle date correspond à se tirer une balle dans le pied : "L'équipe d'Aya, ce sont tellement des imbéciles. Comment tu peux accepter de faire un concert le même jour qu'une Beyoncé ? Le choix est catastrophique."

Ce que cette fan ne savait alors pas, c'est qu'Aya Nakamura épluchait les commentaires sur Twitter et a fini par tomber sur le sien. Il ne lui a pas fallu plus d'une poignée de secondes pour dégainer une réponse bien piquante, digne de la grande Aya : "Cette pétasse me prend pour Phénomène Raven. Me chauffe pas" a-t-elle rétorqué, faisant référence à l'héroïne Disney pouvant prédire l'avenir grâce à des flashs.